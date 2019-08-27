Внук Фердинанда Порше сделал для автомобильной индустрии, возможно, не меньше своего знаменитого деда.

Бывший руководитель концерна Volkswagen-Audi Фердинанд Пих умер в ночь на 26 августа в возрасте 82 лет. Причины смерти устанавливаются.

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Мужчине стало плохо во время ужина с семьей дома, в немецком городе Розехайм. Служба скорой помощи доставила Пиха в больницу, однако спасти его не удалось.

Фердинанд Пих – сын Луизы Порше, дочери знаменитого Фердинанда Порше. Пих начал свою карьеру в 1963 году именно в Porsche, где отвечал за создание гоночных автомобилей. Позже он работал с Daimler над пятицилиндровим мотором, был ведущим инженером Audi, а в 1993 году стал к рулю Volkswagen, когда компания переживала не лучшие времена.

Под руководством Фердинанда Пиха концерн Volkswagen прошел путь от угрозы банкротства до одного из лидеров мировой автоиндустрии. Именно Пих стал инициатором покупки брендов Lamborghini, Bentley и Bugatti.

Начиная с 2002 года Пих стал председателем наблюдательного совета Volkswagen и имел колоссальное влияние на внутренние процессы компании. Незадолго до громкого скандала, известного как “Дизельгейт”, Фердинанд Пих сложил с себя полномочия и покинул Volkswagen.

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