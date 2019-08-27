Онук Фердінанда Порше зробив для автомобільної індустрії, можливо, не менше за свого славетного діда.

Колишній керівник концерну Volkswagen-Audi Фердинанд Піх помер в ніч на 26 серпня у віці 82 років. Причини смерті встановлюються.

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Чоловікові стало зле під час вечері з родиною вдома, в німецькому місті Розехайм. Служба швидкої допомоги доправила Піха в лікарню, однак врятувати його не вдалось.

Фердінанд Піх – син Луїзи Порше, доньки знаменитого Фердинанда Порше. Піх розпочав свою кар'єру в 1963 році саме в Porsche, де відповідав за створення гоночних автомобілів. Пізніше він працював з Daimler над пятицилиндровим мотором, був провідним інженером Audi, а у 1993 році став до керма Volkswagen, коли компанія переживала не найкращі часи.

Під керівництвом Фердінанда Піха концерн Volkswagen пройшов шлях від загрози банкрутства до одного з лідерів світової автоіндустрії. Саме Піх був ініціатором купівлю брендів Lamborghini, Bentley та Bugatti.

Починаючи з 2002 року Піех став головою наглядової ради Volkswagen і мав колосальний вплив на внутрішні процеси компанії. Незадовго до гучного скандалу, відомого як “Дизельгейт”, Фердінанд Піх склав з себе повноваження та покинув Volkswagen.

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