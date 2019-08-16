Комітет рекламних стандартів Великобританії розпізнав у рекламному ролику Volkswagen гендерні кліше і забанив його показ.

За кілька днів трансляції на відеоролик було отримано три скарги і регулятор дійшов висновку, що реклама може образити жінок, а її поширення суперечить новим вимогам до ЗМІ.

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Британський Комітет рекламних стандартів (Advertising Standards Authority) заборонив нову рекламу електрокара Volkswagen e-Golf. Як зазначає регулятор, Volkswagen показує чоловіків в амплуа туристів, спортсменів і астронавтів, а жінці відводиться роль домогосподарки.



У ролику жінки готують їжу, перуть білизну, доглядають за дітьми – тобто якнайкраще втілюють гендерні кліше. На свій захист німецький автовиробник зазначив, що у відео “жінка виконує не менш важливу і складну роботу, ніж чоловіки в космосі”, однак таке пояснення не задовольнило Комісію.

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