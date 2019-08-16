Комитет рекламных стандартов Великобритании распознал в рекламном ролике Volkswagen гендерные клише и забанил его показ.

За несколько дней трансляции на видеоролик было получено три жалобы и регулятор пришел к выводу, что реклама может оскорбить женщин, а ее распространение противоречит новым требованиям к СМИ.

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Британский Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority) запретил новую рекламу электрокара Volkswagen e-Golf. Как отмечает регулятор, Volkswagen показывает мужчин в амплуа туристов, спортсменов и астронавтов, а женщине отводится роль домохозяйки.

В ролике женщины готовят еду, стирают белье, ухаживают за детьми – то есть наилучшим образом воплощают гендерные клише. В свою защиту немецкий автопроизводитель отметил, что в видео “женщина выполняет не менее важную и сложную работу, чем мужчины в космосе”, однако такое объяснение не удовлетворило Комиссию.

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