Офис и центральный склад Inter Cars Ukraine полностью разрушены. Сумма ущерба еще не установлена.

Крупнейший склад запасных частей компании Inter Cars Ukraine был уничтожен в результате вторжения российских войск.

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“С большой грустью мы вынуждены сообщить, что в результате нападения оккупационных войск российской федерации на Украину был полностью разрушен офис и центральный склад компании Inter Cars Ukraine, которые были расположены в селе Горенка Киевской области”, – сообщили в компании.

“На момент уничтожения на складе находились автомобильные запчасти на сумму более 460 000 000 грн. Потери основных средств пока подсчитать трудно, полный объем ущерба будет установлено позже”, – сказано в сообщении Inter Cars Ukraine.