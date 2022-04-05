Офіс та центральний склад Inter Cars Ukraine повністю зруйновано. Сума збитків ще не встановлена.

Найбільший склад запасних частин компанії Inter Cars Ukraine був знищений в результаті вторгнення російських військ.

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“Із великим сумом ми вимушені повідомити, що в результаті нападу окупаційних військ російської федерації на Україну було вщент зруйновано офіс та центральний склад компанії Inter Cars Ukraine, що були розташовані в селі Горенка Київської області”, - повідомили у компанії.

“На момент знищення на складі знаходилися автомобільні запчастини на суму більше 460 000 000 грн. Втрати основних засобів наразі підрахувати важко, повний обсяг збитків буде встановлено згодом”, - сказано в повідомленні Inter Cars Ukraine.