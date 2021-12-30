На одном из американских аукционов появился очень интересный лот. Автомобиль с уничтоженным VIN-кодом может понадобиться в качестве набора запчастей.

Mercedes-Maybach GLS 600 является одним из самых роскошных внедорожников на рынке, который сейчас продается на Copart. Цена лота может оказаться самой низкой для этой модели поскольку автомобиль имеет уничтоженный VIN-код.

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Выставленный на продажу GLS 600 в идеальном рабочем состоянии и не имеет видимых повреждений. Однако посмотрев на описание, можно увидеть, что внедорожник имеет “отсутствующий/измененный VIN”. В списке не указано, почему у Mercedes отсутствует или изменен VIN, но одна из вероятностей заключается в том, что внедорожник был украден, а его VIN был удален или изменен. После этого он, возможно, был возвращен властями и теперь автомобиль продается страховой компанией.

Этот Mercedes-Maybach GLS 600 имеет пробег на всего 388 миль (624 км) и находится в прекрасном состоянии. Внешний вид украшает двухцветная отделка, сочетающая темно-синий с серебристым, что придает внедорожнику очень стильный и премиальный вид. Он также сохраняет оригинальные колеса.

В Украине официальный Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic + можно приобрести по цене от 158 792 евро.