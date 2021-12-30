На одному з американських аукціонів з’явився дуже цікавий лот. Автомобіль зі знищеним VIN-кодом може знадобитись у якості набору запчастин.

Mercedes-Maybach GLS 600 є одним з найрозкішніших позашляховиків на ринку, який зараз продається на Copart. Ціна лоту може виявитись найнижчою для цієї моделі оскільки автомобіль має знищений VIN-код.

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Виставлений на продаж GLS 600 в ідеальному робочому стані і не має видимих пошкоджень. Однак подивившись на опис, можна побачити, що позашляховик має “відсутній/змінений VIN”. У списку не вказано, чому у Mercedes відсутній або змінений VIN, але одна з можливостей полягає в тому, що позашляховик було вкрадено, а його VIN було видалено або змінено. Після цього його, можливо, було повернуто владою і тепер авто продається страховою компанією.

Цей Mercedes-Maybach GLS 600 має пробіг на всього 388 миль (624 км) і знаходиться в чудовому стані. Зовнішній вигляд прикрашає двоколірна обробка, що поєднує темно-синій із сріблястим, що надає позашляховику дуже стильний та преміальний вигляд. Він також зберігає оригінальні колеса.

В Україні офіційний Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ можна придбати за ціною від 158 792 євро.