Состоялась премьера уникальной версии BAC Mono R с покрытием титановым углеродным волокном с кристаллизованным лаком, что придает поверхности яркий серебристый блеск.

Для более экзотического вида британская компания Briggs Automotive Company (ВAC) решила использовать саржу фирмы Hypetex, специализирующейся на легких материалах. Это титановое углеродное волокно расположено в верхней части кузова Mono R, в то время как другие панели имеют более традиционную глянцевую углеродную поверхность.

Покрытие, предложенное Hypetex, доступно в множестве разных цветов и значительно легче, чем традиционная покраска. Фактически, в то время как краска обычная добавляет 138 граммов на квадратный метр, цветное покрытие из углеродного волокна упомянутой фирмы добавляет всего 17 граммов на квадратный метр. Кроме углеродных оттенков, внешний вид также содержит множество ярко-желтых акцентов.

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"Я горжусь тем, что Hypetex участвовал в этом проекте по созданию одного из самых легких и быстрых серийных суперкаров в мире. Наше цветное углеродное волокно идеально подходит для элегантного дизайна и мощности BAC-Mono R", – описал исполнительный директор Hypetex Марк Коэн.

Очень легкая модель из углеродного волокна окрашена специальной краской Hypetex. Фото: BAC

BAC Mono R оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем, разработанным совместно с Mountune. Этот силовой агрегат имеет мощность 343 л. и может разгонять одноместный автомобиль весом всего 555 кг до 96 км/ч. всего за 2,5 секунды и гнать его на максимальной скорости 274 км/ч.

Тираж будет ограничен – всего 30 машин. Стоимость пока не озвучена. Если "обычный" Mono R стоит свыше 330 000 евро без учета BPM и НДС, то эта версия, скорее всего, будет дороже.