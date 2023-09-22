Відбулася прем’єра унікальної версії BAC Mono R із покриттям титановим вуглецевим волокном з кристалізованим лаком, що надає поверхні яскравого сріблястого блиску.

Для більш екзотичного вигляду британська компанія Briggs Automotive Company (ВAC) вирішила використовувати саржу фірми Hypetex, що спеціалізується на легких матеріалах. Це титанове вуглецеве волокно розташоване у верхній частині кузова Mono R, тоді як інші панелі мають більш традиційну глянцеву вуглецеву поверхню.

Покриття, запропоноване Hypetex, доступне у безлічі різних кольорів і значно легше, ніж традиційне фарбування. Фактично, тоді як фарба зазвичай додає 138 грамів на квадратний метр, кольорове покриття з вуглецевого волокна згаданої фірми додає лише 17 грамів на квадратний метр. Окрім вуглецевих відтінків, зовнішній вигляд також містить безліч яскраво-жовтих акцентів.

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"Я пишаюся тим, що Hypetex брав участь у цьому проєкті зі створення одного з найлегших і найшвидших серійних суперкарів у світі. Наше кольорове вуглецеве волокно ідеально підходить для елегантного дизайну та потужності BAC-Mono R", — описав виконавчий директор Hypetex Марк Коен.

Надзвичайно легка модель із вуглецевого волокна пофарбована спеціальною фарбою Hypetex. Фото: BAC

BAC Mono R оснащено 2,5-літровим чотирициліндровим атмосферним двигуном, розробленим спільно з Mountune. Цей силовий агрегат має потужність 343 к.с. і може розганяти одномісний автомобіль вагою всього 555 кг до 96 км/год. всього за 2,5 секунди і гнати його на максимальній швидкості 274 км/год.

Тираж буде обмежений – всього 30 машин. Вартість поки не озвучена. Якщо "звичайний" Mono R коштує понад 330 000 євро без урахування BPM та ПДВ, то ця версія ймовірніше буде дорожчою.