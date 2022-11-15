В Германии выставили на продажу поразительный Бэтмобиль. За эксклюзивный автомобиль просят 500 тысяч евро.

Авторы автомобиля рассказали изданию ТопЖир, что оно в точности воспроизводит Бэтмобиль из кинофильма “Бэтмен против Супермена”. Мало того, это единственный подобный автомобиль в мире, который допущен к дорогам общего пользования.

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Изготовляли Бэтмобиль в специализированном тюнинг-ателье, которое создает машины для киноиндустрии. Перед разработчиками стояла сложная задача – сохранить максимальную подлинность автомобиля, но при этом снизить его ширину с 3 м (как у оригинала) до 2,4 м. Иначе его эксплуатацию не позволили бы.

Несмотря на все, сложный проект удалось воплотить в жизнь. Бэтмобиль оборудовали 5,5-литровым компрессорным V8 на 600 л. от Mercedes Kleemann.