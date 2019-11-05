З того часу, як на екрани вперше вийшов фільм про героя-кажана, ентузіасти збудували не одну репліку Бетмобіля. Та й самі фільммейкери продали чимало оригінальних студійних автоівок. Але існує лише один Бетмобіль з турбінним двигуном і зараз він шукає нового власника.

Що особливо добре, так це те, що турбінний Бетмобіль має право на пересування звичайними дорогами. А от цінник – гідний справжнього Брюса Вейна, бо по кишені лише мільйонеру.

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Не так давно одна українська майстерня продала Бетмобіль неназваному покупцю з Західної Єввропи. А трохи пізніше у Франції Себастьян Делланні розбив інший Бетмобіль, вартістю в 1,25 мільйони євро.

Автомобіль, який можна побачити на цих фото – одна з числених реплік Бетмобіля, відомих, як “автомобіль Кітона”. Тим не менш, він відрізняється від решти, завдяки тому, що оснащений справжнім турбінним двигуном Boeing. Творець і власник автомобіля – Кейсі Путш, стверджує, що мотор продукує близько чотирьох сотень кінських сил потужності та розкручується до 20 000 обертів на хвилину. При цьому заправляти Бетмобіль можна пальним для реактивних літаків Jet A, керосином (гасом), або навіть переналаштований під використання звичайного дизеля. Бетмобіль оснащений 4-ступінчатою автоматичною коробкою передач з приводом на задню вісь.

Фото: репліка Бетмобіля з фільму 1989 року /

У списку обладнання Бетмобіля значаться муляжі двох кулеметів Browning 30-го калібру, пара камер заднього виду та вбудований у передню панель iPad, який виконує функції інформаційно-розважального центру машини.



Автомобіль має допуск на дороги загального користування і, за словами власника, їздить і керується, як автомобіль зі звичайним бензиновим чи дизельним мотором. Хоча значно гучніший за ДВЗ. Цей Бетмобіль зараз можна придбати за 680 000 доларів.

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