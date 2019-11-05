С тех пор, как на экраны впервые вышел фильм о герое-летучей мыши, энтузиасты построили не одну реплику Бэтмобиля. Да и сами фильммейкеры продали немало оригинальных студийных машин. Но существует только один Бэтмобиль с турбинным двигателем и сейчас он ищет нового владельца.

Что особенно хорошо, так это то, что турбинный Бэтмобиль имеет право на передвижение по обычным дорогам. А вот ценник – достойный настоящего Брюса Уэйна, потому что по карману лишь миллионеру.

Также интересно: Самое дорогое парковочное место в мире продали почти за миллион долларов

Не так давно одна украинская мастерская продала Бэтмобиль неназванному покупателю из Западной Еввропы. А чуть позже во Франции Себастьян Делланни разбил другой Бэтмобиль, стоимостью в 1,25 миллиона евро.

Автомобиль, который можно увидеть на этих фото – одна из многочисленных реплик Бэтмобиля, известных, как "автомобиль Китона". Тем не менее, он отличается от остальных благодаря тому, что оснащен настоящим турбинным двигателем Boeing. Создатель и владелец автомобиля – Кейси Путша, утверждает, что мотор производит около четырех сотен лошадиных сил мощности и раскручивается до 20 тысяч оборотов в минуту. При этом заправлять Бэтмобиль можно горючим для реактивных самолетов Jet A, керосином, или даже перенастроить под использование обычного дизеля. Бэтмобиль оснащен 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с приводом на заднюю ось.

Фото: реплика Бэтмобиля из фильма 1989 года

В списке оборудования Бэтмобиля значатся муляжи двух пулеметов Browning 30-го калибра, пара камер заднего вида и встроенный в переднюю панель iPad, который выполняет функции информационно-развлекательного центра машины.

Автомобиль имеет допуск на дороги общего пользования и, по словам владельца, ездит и управляется, как автомобиль с обычным бензиновым или дизельным мотором. Хотя значительно громче за ДВС. Этот Бэтмобиль сейчас можно приобрести за 680 тысяч долларов.

Также интересно: Бонусом для покупателя часов Roger Dubuis будет тест-драйв всего модельного ряда Lamborghini