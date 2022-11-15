У Німеччині виставили на продаж вражаючий "Бетмобіль". За ексклюзивний автомобіль просять 500 тисяч євро.

Творці авто розповіли виданню ТопЖир, що воно в точності відтворює “Бетмобіль” із кінофільму “Бетмен проти Супермена”. Мало того, це єдина подібна автівка у світі, яка допущена до доріг загального користування.

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Виготовляли “Бетмобіль” у спеціалізованому тюнінг-ательє, яке створює машини для кіноіндустрії. Перед розробниками стояла складна задача – зберегти максимальну автентичність автомобіля, але при цьому зменшити його ширину з 3 м (як в оригіналу) до 2,4 м. Інакше його експлуатацію не дозволили б.

Попри все, складний проект вдалося втілити в життя. “Бетмобіль” обладнали 5,5-літровим компресорним V8 на 600 к. с. від Mercedes Kleemann.