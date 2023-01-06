Редкий Ferrari F512 M попытаются продать за 700 тысяч долларов. На аукцион Sotheby's выставят один из 75 суперкаров по спецификации для США.

Аукционный дом Sotheby's выставит на январские торги в Аризоне один из экземпляров Ferrari F512 M – эволюции Testarossa и последней модели из Маранелло с оппозитным двенадцатицилиндровым двигателем. Суперкар окрашен в редкий дымчато-серый оттенок и оценивается в 625-700 тысяч долларов.

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Сегодня Ferrari Testarossa продаются на аукционах за 300—400 тысяч долларов, а редкие экземпляры, такие как Testarossa Pininfarina Spider Special Production, уходят в четыре раза дороже. Но суперкар на фотографиях оказался где-то посередине: на торгах Sotheby's в конце января планируют за него получить 625—700 тысяч долларов. Все дело в небольшом пробеге (23 тыс. км) и нестандартном цвете кузова, который в 90-х могли позволить очень немногие дилеры и клиенты Ferrari.

Правда, и сам автомобиль — это не та Testarossa, которая известна, например, по сериалу «Полиция Майами». Речь идет о версии F512 M с фиксированными фарами, как у гоночных 512 S или 312PB, модернизированным шасси и двигателем. От обычного Ferrari 512 купе отличается фонарями, легкосплавными колесами Speedline, регулируемыми педалями, более мощным кондиционером и улучшенной отделкой салона. Двенадцатицилиндровый оппозитник 4.9л. здесь оснащен титановыми шатунами и выдает 441 лошадиную силу против 428 у предыдущего 512 TR.

И хотя на F512 M был огромный спрос, тираж берлинетты составлял всего 501 экземпляр, из которых 75 назначались американским клиентам. Большинство машин красили в стандартный Rosso Corsa, черный или желтый «металлики», но десять 512-х получили уникальную окраску – прерогатива, которой могли воспользоваться только крупные дилерские центры. К примеру, этот суперкар был доставлен дистрибьютору Ferrari of Denver в августе 1996 года. Он окрашен в дымчато-серый оттенок Canna di Fucile Metallizzato и внутри отделан бежевой кожей.

Поскольку F512 M стал последней моделью Ferrari с двенадцатицилиндровым оппозитником, за него может развернуться изрядная борьба.