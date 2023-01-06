Рідкісний Ferrari F512 M спробують продати за 700 тисяч доларів. На аукціон Sotheby's виставлять один із 75 суперкарів у специфікації для США.

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на січневі торги в Аризоні один із екземплярів Ferrari F512 M — еволюції Testarossa та останньої моделі з Маранелло з опозитним дванадцятициліндровим двигуном. Суперкар пофарбований у рідкісний димчасто-сірий відтінок і оцінюється в 625-700 тисяч доларів.

Читайте також: Ferrari за $5 мільйонів заводили зі штовхача: відео

Сьогодні Ferrari Testarossa продаються на аукціонах за 300—400 тисяч доларів, а рідкісні екземпляри, такі як Testarossa Pininfarina Spider Special Production, йдуть у чотири рази дорожче. Але суперкар на фотографіях виявився десь посередині: на торгах Sotheby's наприкінці січня за нього планують отримати 625—700 тисяч доларів. Вся справа в невеликому пробігу (23 тис. км) та нестандартному кольорі кузова, який у 90-х могли дозволити дуже небагато дилерів та клієнтів Ferrari.

Щоправда, і сам автомобіль — це не та Testarossa, що відома, наприклад, за серіалом «Поліція Майамі». Йдеться про версію F512 M з фіксованими фарами, як у гоночних 512 S або 312PB, модернізованим шасі та двигуном. Від звичайного Ferrari 512 купе відрізняється ліхтарями, легкосплавними колесами Speedline, регульованими педалями, потужнішим кондиціонером та покращеним оздобленням салону. Дванадцятициліндровий оппозитник 4.9 л. тут оснащений титановими шатунами і видає 441 кінську силу проти 428 у попереднього 512 TR.

І хоча на F512 M був величезний попит, тираж берлінетти становив лише 501 екземпляр, з яких 75 призначалися американським клієнтам. Більшість машин фарбували в стандартний Rosso Corsa, чорний або жовтий «металіки», але десять 512-х отримали унікальне забарвлення - прерогатива, яким могли скористатися лише великі дилерські центри. Наприклад, цей суперкар був доставлений дистриб'ютору Ferrari of Denver у серпні 1996 року. Він пофарбований в димчасто-сірий відтінок Canna di Fucile Metallizzato і всередині оброблений бежевою шкірою.

Оскільки F512 M став останньою моделлю Ferrari з дванадцятициліндровим оппозитником, за нього може розвернутися неабияк боротьба.