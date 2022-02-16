В городе Рино на западе штата Невада выставили на продажу уникальный Ford Coupe 1940 года.

Автомобиль в очень хорошем техническом состоянии, но имеет повреждение передней части в результате ДТП. Аукцион пройдет 18 февраля на сайте iaai.com.

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Прогнозируемая цена лота составляет 29 тысяч долларов США. Старт начинается со ставки 7 500 долларов США.

К сожалению, легализовать подобный автомобиль в Украине не позволит законодательство, ведь он не отвечает требованиям Евро-2. Эта норма полностью лишает Украину импорта автомобилей, которые имеют историческую ценность.