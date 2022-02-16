У місті Ріно, що на заході штату Невада, виставили на продаж унікальний Ford Coupe 1940 року.

Автомобіль у дуже гарному технічному стані, але має ушкодження передньої частини у наслідок ДТП. Аукціон відбудеться 18 лютого на сайті iaai.com.

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Прогнозована ціна лоту 29 000 доларів США. Старт починається зі ставки 7 500 доларів США.

Нажаль легалізувати подібний автомобіль в Україні не дозволить законодавство, адже він не відповідає вимогам “Євро-2”. Ця норма повністю позбавляє Україну імпорту автомобілів що мають історичну цінність.