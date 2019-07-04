В старом киевском гараже обнаружен очень необычный украинский спорткар. Автомобиль готовили для соревнований и возможно даже для 24-часовой гонки в Ле-Мане.

Видео с уникальным автомобилем опубликовано на Youtube-канале Алло Гараж. Особенно шокирует тот факт, что в основе спортпрототипа лежит ЗАЗ-968.

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Да-да, спортпрототип построен на базе Запорожца. Правда, у него новый стеклопластиковый кузов с поднимающейся вверх дверью а ля McLaren, так что авто не узнать. Также появились каркас безопасности и ковшеобразные кресла.

Двигатель ЗАЗ оснащен двумя карбюраторами Weber, а на всех колесах установлены дисковые тормоза. В целом, аппарат может и не для Ле-Мана, но очень интересный и было бы круто его восстановить.