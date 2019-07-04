У старому київському гаражі виявлено дуже незвичайний український спорткар. Автомобіль готували для змагань і можливо навіть для 24-годинної гонки в Ле-Мані.

Відео з унікальним автомобілем опубліковано на Youtube-каналі Алло Гараж. Особливо шокує той факт, що в основі спортпрототипа лежить ЗАЗ-968.

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Так-так, спортпрототип побудований на базі Запорожця. Правда, у нього новий склопластіковий кузов з піднімаються вгору дверима а ля McLaren, так що авто не впізнати. Також з'явилися каркас безпеки і ковшоподібні крісла.

Двигун ЗАЗ оснащений двома карбюраторами Weber, а на всіх колесах встановлені дискові гальма. Загалом, апарат може і не для Ле-Мана, але дуже цікавий і було б круто його відновити.