Поврежденный автомобиль возрастом около 70 лет выглядит, как новый.

Автомобиль Ford Anglia 1951 года в версии ход-род с небольшими повреждениями продается на американском автоаукционе IAAI. Модель, которая изготовлялась в Англии и в свое время была самым доступным автомобилем на рынке, существенно переработана. Если серийная версия имела максимальную скорость 92 км/ч и разгонялась до нее за 38 секунд, то этот красный ход-род значительно быстрее. Ведь в моторном отсеке у него ("под капотом" сказать нельзя, потому что мотор там не поместился) – V8 от Chevrolet. Впрочем, его мощность и динамика пока неизвестны.

Также в тему: какие цены на автоауционах США в августе?

Автомобиль поврежден сзади-слева, а также внизу. Общая стоимость ремонта, оцененная специалистами в США, составляет почти 60 тысяч долларов. Это при том, что сам автомобиль оценен всего в $ 7 600. Пробег автомобиля небольшой – 10 500 миль (почти 17 тысяч км).

Автомобиль продается на эксклюзивном аукционе IAA Dream Rides, торги 14 сентября. Чтобы привести его в Украину и растаможить, необходимо будет получить заключение Министерства культуры, что машина имеет историческую ценность.

Напомним, что угроза запрета ввоза автомобией из США миновала.