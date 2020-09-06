Пошкоджений автомобіль віком майже 70 років виглядає, мов новий.

Автомобіль Ford Anglia 1951 року в версії ход-род з невеликими ушкодженнями продається на американському автоаукціоні IAAI. Модель, яка виготовлялась в Англії та свого часу була найдоступнішим автомобілем на ринку, суттєво перероблена. Якщо серійна версія мала максимальну швидкість 92 км/год та розганялась до неї за 38 секунд, то цей червоний ход-род значно швидший. Адже в моторному відсіку у нього ("під капотом" сказати не можна, бо мотор там не помістився) – V8 від Chevrolet. Втім, його потужність та динаміка наразі невідомі.

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Автомобіль пошкоджено ззаду-зліва, а також внизу. Загальна вартість ремонту, оцінена фахівцями у США, складає майже 60 тисяч доларів. Це при тому, що саме авто оцінене всього в $7 600. Пробіг автомобіля невеликий – 10,5 тисяч миль (майже 17 тисяч км).

Авто продається на ексклюзивному аукціоні IAA Dream Rides, торги 14 вересня. Щоб привести його в Україну та розмитнити, необхідно буде отримати висновок Міністерства культури, що машина має історичну цінність.

Нагадаємо, що загроза заборони авто зі США минула.