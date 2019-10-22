Внедорожник в свое время был создан по спецзаказу и существует в единственном экземпляре. При этом стоимость автомобиля относительно невысокая.

Лот номер 259 эксперты аукционного дома Silverstone Auctions оценили в 18-24 тысячи фунтов стерлингов – это 578-771 тысяча гривен – довольно умеренная цена за уникальный автомобиль с историей.

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В описании лота отмечается, что лимузин был создан британской компанией Townley Cross Country Vehicles, в портфолио которой есть и гораздо более странные “Ленд-Роверы”. Автомобиль был превращен в лимузин в 1995 году по заказу султана Брунея для его младшего брата принца Джефри, а сама конверсия обошлась в 135 тысяч фунтов.

Внедорожник окрашен в черный цвет Rolls-Royce Mason Black, который сочетается с красным кожаным салоном Oxblood Connolly, ковриками Wilton и декоративными панелями из шпона грецкого ореха. На высокой крыше машины установлена телевизионная антенна, а в салоне есть пара архаичных телевизоров. Нынешним владельцем лимузина Range Rover является частный коллекционер из Дании.

Фото: эксклюзивный лимузин Range Rover / Silverstone Auctions

К слову, в 2006 в СМИ попал список автомобилей, мотоциклов и другого транспорта, которым владеет султан Брунея – Хассанал Болкиах (Султан Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулахибни аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин). Оказалось, что правитель восточной страны собрал целый “гарем” из 2789 транспортных средств, среди которых более двух сотен машин от AMG, еще пара сотен Rolls-Royce, почти три сотни Ferrari, семь десятков Aston Martin, девять McLaren F1, четыре Bugatti EB110 и множество других крутых машин и спортбайков. Есть даже пара лондонских кебов и три классических Mini. Особая любовь к британским маркам объясняется тем, что в Брунее, как и в Англии, левостороннее движение.

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