Позашляховик свого часу був створений за спецзамовленням і існує в єдиному екземплярі. При цьому вартість автомобіля відносно невисока.

Лот номер 259 експерти аукціонного дому Silverstone Auctions оцінили у 18-24 тисячі фунтів стерлінгів – це 578-771 тисяча гривень, досить помірна ціна за унікальний автомобіль з історією.

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В описі лота зазначається, що лімузин був створений британською компанією Townley Cross Country Vehicles, в портфоліо якої є й набагато дивніші “Ленд-Ровери”. Автомобіль був перетворений на лімузин у 1995 році на замовлення султану Брунею для його молодшого брата принца Джефрі, а сама конверсія обійшлась у 135 тисяч фунтів.

Позашляховик пофарбований в чорний колір Rolls-Royce Mason Black, який поєднується з червоним шкіряним салоном Oxblood Connolly, килимками Wilton і декоративними панелями зі шпону волоського горіха. На високому даху машини встановлена телевізійна антена, а в салоні є пара архаїчних телевізорів. Нинішнім власником лімузина Range Rover є приватний колекціонер з Данії.

Фото: ексклюзивний лімузин Range Rover / Silverstone Auctions

До слова, у 2006 до ЗМІ потрапив список автомобілів, мотоциклів та іншого транспорту, яким володіє султан Брунею – Хассанал Болкіах (Султан Хаджі Хассанал Болкіах Муізз уд-Дін Ваддаулахібні аль-Мархум Султан Хаджі Омар Алі Саїф уд-Дін Саад уль-Хаір уа уд-Дін). Виявилось, що правитель східної країни зібрав цілий “гарем” з 2789 транспортних засобів, серед яких більше двох сотень машин від AMG, ще пара сотень Rolls-Royce, майже три сотні Ferrari, сім десятків Aston Martin, дев'ять McLaren F1, чотири Bugatti EB110 та безліч інших крутих автівок та спортбайків. Є навіть пара лондонських кебів та три класичних Mini. Особлива любов до британських марок пояснюється тим, що в Брунеї, як і в Англії, лівосторонній рух.

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