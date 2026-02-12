Уникальный ЛуАЗ-1301 выехал на дороги

Покупатель из Одесской области в январе приобрел в собственность необычный прототип ЛуАЗ-1301 2004 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,7 л. Речь идет об одном экземпляре из чрезвычайно ограниченной серии семи экспериментальных машин. Об этом пишет topgir.com.ua со ссылкой на телеграм-канал AC garage News.

По имеющейся информации, модель не поступала в серийное производство и сохранилась лишь в единичных экземплярах, что делает каждый такой автомобиль фактически музейной редкостью.

Модель ЛуАЗ-1301 разрабатывалась как преемник классических внедорожников ЛуАЗ в 1990-х и в начале 2000-х годов. По разным данным, завод изготовил всего семь прототипов этой версии в начале 2000-х, а также несколько опытных партий в 1990-х годах.

Автомобиль создавали с прицелом на гражданский рынок: он имел более современный кузов, закрытый салон и отказ от упрощенных армейских решений, характерных для ранних моделей ЛуАЗ. Проект рассматривали как компактный утилитарный внедорожник с постоянным или подключенным полным приводом.

Известно, что прототипы ЛуАЗ-1301 оснащали бензиновыми двигателями объемом около 1,7 л и модернизированными трансмиссиями. Конструкция предусматривала независимую подвеску и высокий клиренс, что соответствовало традиционной философии марки.

Несмотря на завершенные образцы, модель так и не дошла до серии из-за финансовых трудностей и свертывания производственных программ Луцкого автозавода. Именно поэтому каждый сохранившийся ЛуАЗ-1301 сегодня считается коллекционной редкостью, а появление такого автомобиля на дорогах Украины является единичным событием.