Каким мог быть современный ЛуАЗ: три варианта дизайна

Луцкий автомобильный завод выпускал немного моделей автомобилей. В начале своей деятельности (в 1966 году) это была модель ЗАЗ-969В на базе “Запорожца”. В 1975 году в Луцке выпускали амфибию для военных ЛуАЗ-967М, а с 1975 – всем известную “Волынянку” ЛуАЗ-969М. Затем его модернизировали, установили двигатель от “Таврии” и назвали ЛуАЗ-1302. А под индексом ЛуАЗ-1301 создали перспективную модель, которая так и не стала серийной.

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Украинский дизайнер Роман Прядко, который рисует современные версии украинских автомобилей, создал компьютерные рисунки нескольких перспективных ЛуАЗов. Один из них, LUAZ-VLN project 2025, скорее всего, должен был бы быть преемником именно перспективного ЛуАЗ-1301. Ведь у этих автомобилей квадратные фары, в то время как у других ЛуАЗов – круглые.

У проекта Романа LUAZ-VLN – все атрибуты настоящего внедорожника. Это массивный бампер, выпуклые колесные арки, высокий клиренс, массивные рейлинги и “джиперская” коробка для инструмента на месте заднего бокового стекла. Как и все “ЛуАЗы”, проект LUAZ-VLN получил короткий трехдверный кузов, который лучше всего себя проявляет именно на бездорожье.

LUAZ-VLN project 2025. Рисунок Романа Прядко

Другой рисунок Романа Прядко на тему ЛуАЗа больше напоминает модель ЛуАЗ-969, который за характерную форму передка называли “крокодилом”. В проекте Романа под названием LUAZ-969-M restyling 2025 – аналогичный короткий капот, брезентовая задняя часть кузова и характерная форма боковых дверей. Правда, в современном рисунке Романа двери будто состоят из двух частей, которые открываются противоположно друг другу (как в Mazda RX-7 или BMW i3).

LUAZ-969-M - restyling 2025. Рисунок Романа Прядко

Ранее Роман Прядко выложил у себя на странице в Фейсбук проект ЛуАЗа под названием “Мандри”, однако у него не было ничего общего с легендарными “Волынянками.”

LUAZ MANDRY 2025. Рисунок Романа Прядко