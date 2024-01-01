Яким міг бути сучасний ЛуАЗ: три варіанти дизайну

Луцький автомобільний завод випускав небагато автомобілів. На початку свої діяльності (у 1966 році) це була модель ЗАЗ-969В на базі “Запорожця”. У 1975 році в Луцьку випускали амфібію для військових ЛуАЗ-967М, а з 1975 – всім відому “Волинянку” ЛуАЗ-969М. Потім його модернізували, встановили двигун від “Таврії” та назвали ЛуАЗ-1302. А під індексом ЛуАЗ-1301 створили перспективну модель, яка так і не стала серійною.

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Український дизайнер Роман Прядко, який малює сучасні версії українських автомобілів, створив комп’ютерні малюнки ще кількох перспективних ЛуАЗів. Один з них, LUAZ-VLN project 2025, швидше за все, мав би бути наступником саме перспективного ЛуАЗ-1301. Адже в цих автомобілів квардатні фари, в той час як в інших ЛуАЗів – круглі.

У проєкта Романа LUAZ-VLN – всі атрибути справжнього позашляховика. Це масивний бампер, випуклі колісні арки, високий кліренс, масивні рейлінги та “джиперська” коробка для інструменту на місці заднього бокового скла. Як і всі “ЛуАЗи, проєкт LUAZ-VLN має короткий тридверний кузов, який найкраще себе проявляє саме на бездоріжжі.

LUAZ-VLN project 2025. Малюнок Романа Прядко

Інший малюнок Романа Прядко на тему ЛуАЗа більше нагадує модель ЛуАЗ-969, який за характерну форму передка називали “крокодилом”. В проєкті Романа під назвою LUAZ-969-M - restyling 2025 – аналогічний короткий капот, брезентова задня частина кузова та характерна форма бокових дверей. Щоправда, в сучасному малюнку Романа двері ніби складаються з двох частин, які відчиняються протилежно один одному (як у Mazda RX-7 чи BMW i3).

LUAZ-969-M - restyling 2025. Малюнок Романа Прядко

Раніше Роман Прядко виклав у себе на сторінці в Фейсбук проєкт ЛуАЗа під назвою “Мандри”, однак у нього не було нічого спільного з легендарними “Волинянками.”

LUAZ MANDRY 2025. Малюнок Романа Прядко