Як могли б виглядати ЛуАЗ та КрАЗ в 2025 році: фото

Дизайнера часто фантазують на тему можливих варіантів автомобілів, які вже давно не випускають. Одним з таких мрійників є український дизайнер Роман Прядко, який регулярно малює сучасні версії “Таврії”, “Славути” та навіть власний концепт-кар Leleka.

Черговими малюнками на тему вітчизняного авто стали рендери ЛуАЗу під назвою Mandry 2025 та КрАЗу – Furia.

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Дизайн автомобіля витримано у ретро-стилі з елементами сучасних моделей позашляховиків. Зокрема, в ньому вгадуються риси Toyota FJ Cruiser, Land Rover Defender та найсучаснішого Hyundai Santa Fe.

LUAZ MANDRY 2025. Фото Романа Прядко

Старий ЛуАЗ в цьому малюнку мало що нагадує. Хіба що розміри: видно, що це компактний позашляховик.

З першого погляду видно, що намальована Романом машина призначена для мандрівок бездоріжжям. Для цього у неї є високий кліренс, великі колеса з позашляховими шинами, захист фар, рейлінги для багажника на даху та запасне колесо на дверях багажного відділення. Також на одному з двох малюнків є невеличка драбинка для доступу на дах позашляховика.

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КрАЗ Furia від Романа Прядка ще менше схожа на колишню продукцію Кременчуцького автозаводу. На його малюнку – фан-кар, призначений для спортивних ралі-рейдів. У нього ліфтована підвіска, позашляхові колеса та кузов, не типовий для такого класу авто – дводверний седан. Хоча на одному малюнку видно невеличкий вантажний кузов – тобто це авто також зроблено і як пікап.

KRAZ FURIA – pick-up & coupe version 2025. Фото Романа Прядко

Як і інші малюнки Романа, ці не мають жодного відношення до заводів-виробників і є лише особистим баченням дизайну автомобілів з українським брендом.

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