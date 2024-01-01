Художник показав, як виглядав би Ford Focus з дизайном Mustang

Майстер CGI-графіки надихнувся актуальним Mustang й поділився кадрами власного хетчбека в YouTube. В основу моделі покладено Ford Focus 2025 року. Блогер повністю змінив дизайн моделі, надавши їй характерного стилю спортивного авто.

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Таким чином, можна побачити знайому передню частину з логотипом Mustang, що прикрашає решітку радіатора, ті ж задні ліхтарі, дифузор, бампер та інші елементи. Фактично, майже усі елементи були взяті з маслкара та адаптовані відповідно до дизайну.

Компактний хетчбек, який є конкурентом Honda Civic і VW Golf досі збирається на заводі в Саарлуїсі в Німеччині й Ford планує повністю припинити виробництво в 2025 році. Про це компанія вперше заявила близько двох років тому.

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Як передає Autoevolution, залишається незрозумілим, які плани має Ford щодо заводу в Саарлуїсі. Подейкують, що деякі китайські автовиробники виявили зацікавленість у його придбанні.