Художник показал, как выглядел бы Ford Focus с дизайном Mustang

Мастер CGI-графики вдохновился актуальным Mustang и поделился кадрами собственного хэтчбека в YouTube. В основу модели положен Ford Focus 2025 года. Блогер полностью изменил дизайн модели, придав ей характерный стиль спортивного авто.

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Таким образом, можно увидеть знакомую переднюю часть с логотипом Mustang, украшающую решетку радиатора, те же задние фонари, диффузор, бампер и другие элементы. Фактически, почти все элементы были взяты из маслкара и адаптированы в соответствии с дизайном.

Компактный хэтчбек, который является конкурентом Honda Civic и VW Golf до сих пор собирается на заводе в Саарлуисе в Германии и Ford планирует полностью прекратить производство в 2025 году. Об этом компания впервые заявила около двух лет назад.

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Как передает Autoevolution, остается непонятным, какие планы имеет Ford относительно завода в Саарлуисе. Поговаривают, что некоторые китайские автопроизводители проявили заинтересованность в его приобретении.