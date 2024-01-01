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Художник показал, как выглядел бы Ford Focus с дизайном Mustang

Ford объявил, что Focus снимут с производства в 2025 году. Таким образом, в модельном ряду автопроизводителя не останется компактного автомобиля. Виртуальный дизайнер Digimods Design решил создать собственную воображаемую компактную модель.
Дизайнер создал Ford Focus в стиле Mustang - Auto24

ФОТО: Digimods Design|

Воображаемый Ford Focus с дизайном Mustang

Даниил Северенчук
logo13 июля, 13:30
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Мастер CGI-графики вдохновился актуальным Mustang и поделился кадрами собственного хэтчбека в YouTube. В основу модели положен Ford Focus 2025 года. Блогер полностью изменил дизайн модели, придав ей характерный стиль спортивного авто.

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Таким образом, можно увидеть знакомую переднюю часть с логотипом Mustang, украшающую решетку радиатора, те же задние фонари, диффузор, бампер и другие элементы. Фактически, почти все элементы были взяты из маслкара и адаптированы в соответствии с дизайном.

Компактный хэтчбек, который является конкурентом Honda Civic и VW Golf до сих пор собирается на заводе в Саарлуисе в Германии и Ford планирует полностью прекратить производство в 2025 году. Об этом компания впервые заявила около двух лет назад.

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Как передает Autoevolution, остается непонятным, какие планы имеет Ford относительно завода в Саарлуисе. Поговаривают, что некоторые китайские автопроизводители проявили заинтересованность в его приобретении.

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