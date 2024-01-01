Ford готовится к презентации электрического кроссовера Puma Gen-E

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Тестовый прототип Ford Puma Gen-E
Как передает Drive, новый электромобиль станет альтернативой бензиновой Puma, которую Ford обновил в начале этого года. Ожидается, что новинка станет самым доступным электрическим кроссовером компании.
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Шпионские фотографии указывают на то, что различия между бензиновыми и электрическими внедорожниками Puma заключаются в закрытой решетке радиатора для лучшей аэродинамики и уникальном переднем бампере.
Все остальные кузовные элементы вместе с колесными дисками идентичны бензиновой версии, однако серийная версия может быть существенно доработана автопроизводителем. Сообщается, что интерьер кроссовера также будет аналогичен модели с ДВС.
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Ожидается, что электрокроссовер будет иметь мотор на передней оси мощностью 135 л.с. и 290 Нм крутящего момента, который также использует Ford E-Transit Courier. Как сообщают инсайдеры, презентация запланирована на конец этого года.