Ford Escape (Kuga) можно купить на аукционе в США за смешные деньги

За два года – с 2002 по 2024 годы – средняя стоимость сделок по покупке Ford Escape на страховых аукционах США снизилась вдвое – с четырех до двух тысяч долларов США. Это стало известно из статистики сайта AvtoAstat, который исследует цены на этих торговых площадках.

В мае 2024 года средняя цена на “свежие” Ford Escape, изготовленные в 2013 - 2019 годах, составляет 2144 доллара США.

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Дороже всего эти авто покупались в южных штатах – Флориде, Техасе и Калифорнии. А на востоке страны их можно выторговать по более приемлемым ценам.

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Ford Escape – это американская версия Ford Kuga, которые отличаются между собой оснащением и комплектацией.

Третье поколение Escape выпускалось с 2013 до 2019 год. Это был глобальный автомобиль, поскольку в Европе и Украине известен как Kuga. Более того, это поколение было разработано в Европе. В отличие от двух других старших версий, которые были сделаны совместно с Mazda, модель 2017 года была на 100% Ford.

В салоне установлено новое поколение MyFord Touch. Цветной экран разместился в верхней части центральной панели, а кнопки управления были прямо перед ним. В качестве опции была звуковая система премиум-класса Sony. Передние сиденья обеспечивали хороший комфорт и некоторую боковую поддержку благодаря своим валикам. Сзади было место для трех взрослых.

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В отличие от своего европейского брата, в США не было дизельных двигателей. Также не было V6 или гибридной версии, как у второго поколения Escape.

В США такие машины преимущественно с 1,6-литровым или 2,0-литровым EcoBoost. Базовая модель имела 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель. Все версии комплектовались 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автоматическая система полного привода передает крутящий момент от передних к задним и от левых к правым колесам в соответствии с уровнем сцепления.