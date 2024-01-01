Ford Escape (Kuga) можна купити на аукціоні в США за смішні гроші

За два роки – з 2002 по 2024 роки – середня вартість угод щодо купівлі Ford Escape на страхових аукціонах США знизилась вдвічі – з чотирьох до двох тисяч доларів США. Це стало відомо зі статистики сайту AvtoAstat, який досліджує ціни на цих торгових майданчиках.

У травні 2024 року середня ціна на “свіжі” Ford Escape, виготовлені у 2013 - 2019 роках, становить 2144 долари США.

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Найдорожче ці авто купувались у південних штатах – Флориді, Техасі та Каліфорнії. А на сході країни їх можна вторгувати за більш прийнятними цінами.

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Ford Escape – це американська версія Ford Kuga, які відрізняються між собою оснащенням та комплектацією.

Третє покоління Escape випускалось з 2013 до 2019 рік. Це був глобальний автомобіль, оскільки в Європі та Україні відомий як Kuga.

Більше того, це покоління було розроблене в Європі. На відміну від двох інших старших версій, які були зроблені спільно з Mazda, модель 2017 року була на 100% Ford.

В салоні встановлено нове покоління MyFord Touch. Кольоровий екран розмістився у верхній частині центральної панелі, а кнопки керування були прямо перед ним. В якості опції була звукова система преміум-класу Sony. Передні сидіння забезпечували хороший комфорт і деяку бічну підтримку завдяки своїм валикам. Ззаду було місце для трьох дорослих.

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На відміну від свого європейського брата, у США не було дизельних двигунів. Також не було V6 або гібридної версії, як у другого покоління Escape. У США такі машини переважно з 1,6-літровим чи 2,0-літровим EcoBoost. Базова модель мала 2,5-літровий чотирициліндровий атмосферний двигун. Всі версії комплектувалися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Автоматична система повного приводу передає крутний момент від передніх до задніх і від лівих до правих коліс відповідно до рівня зчеплення.