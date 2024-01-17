Оновлена модель виглядає досить знайомо, а все тому, що кросовер Kuga, є європейським еквівалентом моделі Escape, яка представлена на американському ринку й першою отримала рестайлінг ще в кінці 2022 року.

Ford оновив модель Kuga лише зараз. Кросовер отримав корпоративний дизайн, який ми вже бачили на моделі Escape, однак технічна частина цих двох авто дещо різниться. Річ у тім, що Kuga отримав потужнішу гібридну установку.

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Оновлений плагін-гібрид, який представлено у топовій комплектації, використовує той самий 2,5-літровий двигун, що і раніше, але тепер він видає 240 к.с., що на 30 к.с. більше, ніж в Escape PHEV, і на 18 к.с. порівняно з дорестайлінговою Kuga. Оновлений Ford Kiga PHEV використовує «модернізовану автоматичну коробку передач з поділом потужності» типу CVT. Завдяки літій-іонній батареї місткістю 14,4 кВт-год він забезпечує максимальний запас ходу на електричному струмі в 69 кілометрів за циклом WLTP.

Також доступні й інші варіації силової установки. Базова версія має 1,5-літровий двигун EcoBoost з турбонаддувом потужністю 148 к.с., який працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Вища комплектація - повний гібрид Duratec із 2,5-літровим (тим самим що встановлено на PHEV) бензиновим двигуном і електродвигуном, які створюють сукупну потужність 177 к.с. у версії з переднім приводом і трохи більшу потужність в 180 к.с. у моделі з повним приводом.

А от дизельних двигунів більше немає, адже в Ford відмовились від них через зниження популярності даного типу моторів, та посилення екологічних норм після славнозвісного екологічного скандалу під назвою “дизельгейт”.

Всередині Kuga може похвалитися новим інтер’єром. Як і очікувалося, Kuga 2024 року перейде на інформаційно-розважальну систему Ford SYNC4 з 13,2-дюймовим сенсорним екраном і 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Центральну консоль було спрощено шляхом усунення більшості звичайних елементів керування після інтеграції відповідних функцій у збільшений дисплей.

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Також топова версія Ford Kuga Active отримала додаткове пластикове покриття кузова та збільшений кліренс авто на 10 міліметрів на передній осі та 5 мм на задній. Ford також використовує режим руху Trail, який налаштовує реакцію дросельної заслінки та контроль тяги, щоб забезпечити додаткове зчеплення з грязюкою, піском та іншими поверхнями, які можна зустріти на бездоріжжі.

Комплектації та ціни нове авто в Європі й за модель Escape в США значно різняться. Для початку, на відміну від Америки, де комплектація Active є базовою, з ціною від 29 495 доларів, у Європі це флагманська модель.

Ціна на базову модель Titanium в Європі починається з 39 950 євро, потім йдуть ST-Line і ST-Line X за 41 650, або 45 650 євро та Active plus й Active X за 45 550 й 49 550 євро відповідно.

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Цікаво, що зелений колір Bursting Green, в якому Kuga представлена на офіційних зображеннях, є безоплатним, тоді як білий колір Frozen White коштує 350 євро, а Desert Island Blue коштує не менше 1000 євро.

Ford Kuga в кольорах Bursting Green та Desert Island Blue

Однак, загалом, додаткових опцій за доплату небагато - легкосплавні диски на 19 чи 20 розміру, панорамний люк з електроприводом, або пакет Technology Pack, який додає світлодіодні матричні адаптивні фари.

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Ford вже приймає замовлення в деяких європейських країнах на Kuga 2024 року. Ходять чутки, що Escape буде знято з виробництва в США в якийсь момент у 2025 році, тому можливо, що кросовер Kuga стане глобальною моделлю для обох континентів.