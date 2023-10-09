Цінова війна між Tesla і Ford продовжується: після споглядання на цінник Model Y RWD з найдешевшим показником у модельному ряду свої ціни на Mustang Mach-E почав гальмувати і Ford.

Обидві компанії неофіційно ведуть змагання за покупця і розуміють, що для конкурентоспроможності з-поміж електричних кросоверів чи будь-якому іншому сегменті, ціна є важливим фактором для перемоги в збуті.

"Масла у вогонь" підлила Tesla, яка задньопривідну модель зі стандартним запасом ходу в лінійці Model Y зробила найдоступнішою з версій. Вартість Model Y початкового рівня починається від 43 990 доларів. За ці гроші клієнти отримують 418 кілометрів запасу ходу від акумуляторної батареї ємністю 60 кВт-год.

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Tesla Model Y. Фото: з відкритих джерел

Електродвигун, встановлений на задній осі, видає 295 кінських сил (299 к.с.) і 420 Нм крутного моменту. Цього достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди.

Ford не став довго чекати й прагне Mustang Mach-E зробити дешевшим, але козирний хід все-таки належить його найдоступніші версії Select RWD Standard Range, вартість якої починається від 42 995 доларів.

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За ці гроші клієнти отримують автомобіль з одним двигуном, встановленим на задній осі, що генерує 266 кінських сил (270 к.с.) і 430 Нм крутного моменту для прискорення від 0 до 60 миль/год (0-97 км/год) за 5,8 секунди.

Акумуляторна батарея місткістю 68 кВт-год зберігає достатньо енергії для запасу ходу 250 миль, що на 10 миль нижче, ніж пропонує Model Y.

Ford Mustang Mach-E. Фото: greencarreports.com