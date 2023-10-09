Ценовая война между Tesla и Ford продолжается: после созерцания ценника Model Y RWD с самым дешевым показателем в модельном ряду свои цены на Mustang Mach-E начал тормозить и Ford.

Обе компании неофициально ведут соревнования за покупателя и понимают, что для конкурентоспособности среди электрических кроссоверов или любого другого сегмента цена является важным фактором для победы в сбыте.

"Масла в огонь" подлила Tesla, заднеприводная модель со стандартным запасом хода в линейке Model Y сделала самой доступной из версий. Стоимость Model Y начального уровня начинается от 43990 долларов. За эти деньги клиенты получают 418 км запаса хода от аккумуляторной батареи емкостью 60 кВт-ч.

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Tesla Model Y. Фото: из открытых источников

Электродвигатель, установленный на задней оси, выдает 295 лошадиных сил (299 л.с.) и 420 Нм крутящего момента. Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Ford не стал долго ждать и стремится Mustang Mach-E удешевить, но козырный ход все-таки принадлежит его самые доступные версии Select RWD Standard Range, стоимость которой начинается от 42 995 долларов.

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За эти деньги клиенты получают автомобиль с одним двигателем, установленным на задней оси, генерирующий 266 лошадиных сил (270 л.с.) и 430 Нм крутящего момента для ускорения от 0 до 60 миль/час (0-97 км/ч) за 5,8 секунды.

Аккумуляторная батарея емкостью 68 кВт*ч сохраняет достаточно энергии для запаса хода 250 миль, что на 10 миль ниже, чем предлагает Model Y.

Форд Mustang Mach-E. Фото: greencarreports.com