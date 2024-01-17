Обновленная модель выглядит довольно знакомо, а все потому, что кроссовер Kuga, является европейским эквивалентом модели Escape, которая представлена на американском рынке и первой получила рестайлинг еще в конце 2022 года.

Ford обновил модель Kuga только сейчас. Кроссовер получил корпоративный дизайн, который мы уже видели на модели Escape, однако техническая часть этих двух авто несколько отличается. Дело в том, что Kuga получил более мощную гибридную установку.

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Обновленный плагин-гибрид, который представлен в топовой комплектации, использует тот же 2,5-литровый двигатель, что и раньше, но теперь он выдает 240 л.с., что на 30 л.с. больше, чем в Escape PHEV, и на 18 л.с. по сравнению с дорестайлинговой Kuga. Обновленный Ford Kiga PHEV использует "модернизированную автоматическую коробку передач с разделением мощности" типа CVT. Благодаря литий-ионной батареи емкостью 14,4 кВт-ч он обеспечивает максимальный запас хода на электрическом токе в 69 километров по циклу WLTP.

Также доступны и другие вариации силовой установки. Базовая версия имеет 1,5-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом мощностью 148 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Высшая комплектация - полный гибрид Duratec с 2,5-литровым (тем самым что установлен на PHEV) бензиновым двигателем и электродвигателем, которые создают совокупную мощность 177 л.с. в версии с передним приводом и чуть большую мощность в 180 л.с. в модели с полным приводом.

А вот дизельных двигателей больше нет, ведь в Ford отказались от них из-за снижения популярности данного типа моторов, и усиления экологических норм после знаменитого экологического скандала под названием "дизельгейт".

Внутри Kuga может похвастаться новым интерьером. Как и ожидалось, Kuga 2024 года перейдет на информационно-развлекательную систему Ford SYNC4 с 13,2-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. Центральная консоль была упрощена путем устранения большинства обычных элементов управления после интеграции соответствующих функций в увеличенный дисплей.

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Также топовая версия Ford Kuga Active получила дополнительное пластиковое покрытие кузова и увеличенный клиренс авто на 10 миллиметров на передней оси и 5 мм на задней. Ford также использует режим движения Trail, который настраивает реакцию дроссельной заслонки и контроль тяги, чтобы обеспечить дополнительное сцепление с грязью, песком и другими поверхностями, которые можно встретить на бездорожье.

Комплектации и цены нового авто в Европе, и за модель Escape в США значительно различаются. Для начала, в отличие от Америки, где комплектация Active является базовой, с ценой от 29 495 долларов, в Европе это флагманская модель.

Цена на базовую модель Titanium в Европе начинается с 39 950 евро, затем идут ST-Line и ST-Line X за 41 650, или 45 650 евро и Active plus и Active X за 45 550 и 49 550 евро соответственно.

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Интересно, что зеленый цвет Bursting Green, в котором Kuga представлена на официальных изображениях, является бесплатным, тогда как белый цвет Frozen White стоит 350 евро, а Desert Island Blue стоит не менее 1000 евро.

Ford Kuga в цветах Bursting Green и Desert Island Blue

Однако, в целом, дополнительных опций за доплату немного - легкосплавные диски на 19 или 20 размера, панорамный люк с электроприводом, или пакет Technology Pack, который добавляет светодиодные матричные адаптивные фары.

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Ford уже принимает заказы в некоторых европейских странах на Kuga 2024 года. Ходят слухи, что Escape будет снят с производства в США в какой-то момент в 2025 году, поэтому возможно, что кроссовер Kuga станет глобальной моделью для обоих континентов.