Ford поделился тизерным изображением нового кроссовера Capri

Как передает Autocar, автопроизводитель поделился изображением фары и заднего фонаря новинки, намекая таким образом на предстоящую премьеру. Точная дата презентации неизвестна, однако, компания уверяет, что она состоится "в ближайшее время".

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Ранее будущий кроссовер был неоднократно замечен шпионами во время тестирований. Известно, что новинка будет основана на платформе Volkswagen MEB, которую также разделяют электромобили линейки Volkswagen ID.

Эксперты прогнозируют, что новинка будет иметь три варианта оснащения с электромоторами мощностью от 168 до 335 л.с., и двумя батареями емкостью 52 кВт-ч и 77 кВт-ч.

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Carscoops прогнозирует, что производство кроссовера наладят на заводе в Кельне. По слухам, презентация модели может состояться 10 июля, однако Ford не предоставил никакого подтверждения или опровержения этой информации.