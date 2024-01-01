Раллийный Ford RS200 группы B возвращается в производство

Ford Mk1 Escort был известен тем, что в конце 1960-х и в начале 1970-х гг. разрывал раллийные этапы, его серийная версия была построена между 1967 и 1975 годами. Затем Ford RS200 стал одним из самых известных раллийных автомобилей группы B в 1980-х, но производство дорожной модели продолжалось всего два года, между 1984 и 1986 годами.

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Теперь они оба вернулись... якобы. Компания Boreham Motorworks из Великобритании подписала лицензионное соглашение с компанией Ford на производство ограниченного количества моделей RS200 и Mk1 Escort в течение следующих нескольких лет.

RS200 возвращается как раз к своему 40-летию и будет "совершенно новой, основательной конструкцией", а не моделью-продолжением. На основе тизерных изображений RS200 он будет иметь современные элементы, такие как светодиодные фары, а интерьер скорее всего будет обновлен для современного использования.

С другой стороны, Escort будет "точным к плану" и "сочувствующим к периоду". Он даже будет иметь номер продолжения VIN. И оба эти автомобиля будут разрешены для дорог общего пользования (по крайней мере, в Великобритании).

Мы до сих пор не знаем таких деталей, как цена, мощность или производительность любой из этих моделей, но Boreham ссылается на оригинальную компоновку RS200 с центральным расположением двигателя и полным приводом. И учитывая, что оригинальный RS200 имел легкий кузов из стекловолокна, современная итерация Boreham должна оставить его таким же легким с большим количеством углеродного волокна.

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Boreham заявляет, что это не единственные две модели, которые компания запланировала в рамках партнерства с Ford. По меньшей мере пять автомобилей будет выпущено по лицензии Ford - некоторые модели продолжения и другие воспроизведения.