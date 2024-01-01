Ралійний Ford RS200 групи B повертається у виробництво

Ford Mk1 Escort був відомий тим, що наприкінці 1960-х і на початку 1970-х рр. розривав ралійні етапи, його серійна версія була побудована між 1967 і 1975 роками. Потім Ford RS200 став одним із найвідоміших ралійних автомобілів групи B у 1980-х, але виробництво дорожньої моделі тривало лише два роки, між 1984 і 1986 роками.

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Тепер вони обидва повернулися... нібито. Компанія Boreham Motorworks з Великобританії підписала ліцензійну угоду з компанією Ford на виробництво обмеженої кількості моделей RS200 і Mk1 Escort протягом наступних кількох років.

RS200 повертається якраз до свого 40-річчя та буде «абсолютно новою, ґрунтовною конструкцією», а не моделлю-продовженням. На основі тизерних зображень RS200 він матиме сучасні елементи, такі як світлодіодні фари, а інтер’єр швидше за все буде оновлено для сучасного використання.

З іншого боку, Escort буде «точним до плану» та «співчутливим до періоду». Він навіть матиме номер продовження VIN. І обидва ці автомобілі будуть дозволені для доріг загального використання (принаймні у Великобританії).

Ми досі не знаємо таких деталей, як ціна, потужність чи продуктивність будь-якої з цих моделей, але Boreham посилається на оригінальну компоновку RS200 із центральним розташуванням двигуна та повним приводом. І враховуючи, що оригінальний RS200 мав легкий кузов зі скловолокна, сучасна ітерація Boreham має залишити його таким же легким із великою кількістю вуглецевого волокна.

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Boreham заявляє, що це не єдині дві моделі, які компанія запланувала в рамках партнерства з Ford. Щонайменше п'ять автомобілів буде випущено за ліцензією Ford — деякі моделі продовження та інші відтворення.