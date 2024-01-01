Ford поділився тизерним зображенням нового кросовера Capri

Як передає Autocar, автовиробник поділився зображенням фари та заднього ліхтаря новинки, натякаючи таким чином на майбутню прем’єру. Точна дата презентації невідома, проте, компанія запевняє, що вона відбудеться «найближчим часом».

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Раніше майбутній кросовер був неодноразово помічений шпигунами під час тестувань. Відомо, що новинка буде заснована на платформі Volkswagen MEB, яку також поділяють електромобілі лінійки Volkswagen ID.

Експерти прогнозують, що новинка матиме три варіанти оснащення з електромоторами потужністю від 168 до 335 к.с., й двома батареями ємністю 52 кВт-год і 77 кВт-год.

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Carscoops прогнозує, що виробництво кросовера налагодять в заводі в Кельні. За чутками, презентація моделі може відбутись 10 липня, проте Ford не надав жодного підтвердження чи спростування цієї інформації.