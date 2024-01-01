Ford готується до презентації електричного кросовера Puma Gen-E

Як передає Drive, новий електромобіль стане альтернативою бензиновій Puma, яку Ford оновив на початку цього року. Очікується, що новинка стане найдоступнішим електричним кросовером компанії.

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Шпигунські фотографії вказують на те, що відмінності між бензиновими та електричними позашляховиками Puma полягають в закритій решітці радіатора для кращої аеродинаміки та унікальному передньому бампері.

Всі інші кузовні елементи разом з колісними дисками ідентичні бензиновій версії, проте серійна версія може бути суттєво доопрацьована автовиробником. Повідомляється, що інтер’єр кросовера також буде аналогічний моделі з ДВЗ.

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Очікується, що електрокросовер матиме мотор на передній осі потужністю 135 к.с. й 290 Нм крутного моменту, який також використовує Ford E-Transit Courier. Як повідомляють інсайдери, презентація запланована на кінець цього року.