Дизайнер Роман Прядко відомий тим, що створює рендери автомобілів за мотивами українських авто.

Українська “Таврія” вже не випускається вже 26 років, і швидше за все, не матиме продовження ніколи. Але нічого не заважає дизайнерам фантазувати на тему “яка б могла бути “Таврія”, якби її випускати зараз.

Один з таких мрійників – дизайнер Роман Прядко, який кілька років тому зробив серію ескізів на тему “Таврії”, ЗАЗ-968 та інших вітчизняних авто.

До речі яким був "Запорожець" з повним приводом

Минулі роботи Романа показували лише зовнішній дизайн автомобілів, які мають риси класичних ЗАЗів. А тепер справа дійшла до інтер’єру. На кількох комп’ютерних ілюстраціях Прядко показав салон Tavria Nova у синьому та жовтому кольорах – відтінках національного прапора. Окрім того, сидіння, кермо та торпедо прикрашає орнамент, що нагадує українську вишивку.

Загалом інтер’єр не оригінальний і нагадує більшість салонів сучасних автомобілів малого класу. Зокрема, в центрі торпедо височіє дисплей, під яким згруповано набір фізичних кнопок.

Нервуєте, коли хтось вирішив скупити пів магазину на заправці й довго пробиває це на касі? Скористайтесь терміналом самообслуговування WOG PAY BOX. Хочете заправитися? Обираєте в меню свою колонку, кілька кліків – і все оплачено. Бажаєте купити смаколик чи улюблений напій? Алгоритм дій той самий. Рекламна інформація

На центральній консолі видно важіль автоматичної коробки передач та джойстик зміни режимів руху. Цікаво, що автовиробники поступово відмовляються від важеля КПП на користь джойстиків чи кнопок. Тож це рішення виглядає застарілим.

Обидва варіанти салону мають амбієнтну підсвітку салону в синьому чи жовтому кольорах. Малюнки Романа Прядко

Кермо двохспицеве, пухке, має кнопки для перемикання круїз-контролю та мультимедія. В центрі – логотип Tavria, що нагадує “ніссанівський”. Сидіння мають модну на сьогодні прострочку та виглядають досить зручними.

Нагадаємо, що даний проєкт салону “Таврії” – всього лиш фантазія автора, українського дизайнера Романа Прядко, яка з можливим дизайном будь-якого автомобіля не має нічого спільного.

Ось так виглядала “Таврія” роботи Романа зовні.