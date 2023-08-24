Дизайнер Роман Прядко известен тем, что создает рендеры автомобилей по мотивам украинских автомобилей.

Украинская “Таврия” уже не выпускается уже 26 лет, и, скорее всего, не будет иметь продолжения никогда. Но ничего не мешает дизайнерам фантазировать на тему “какой могла бы быть “Таврия”, если бы ее выпускали сейчас.

Один из таких мечтателей – дизайнер Роман Прядко, несколько лет назад сделавший серию эскизов на тему “Таврии”, ЗАЗ-965 и других отечественных автомобилей.

Кстати говоря каким был "Запорожец" с полным поводом

Прошлые работы Романа показывали только внешний дизайн автомобилей, обладающих чертами классических ЗАЗов. А теперь дело дошло до интерьера. На нескольких компьютерных иллюстрациях Прядко показал салон Tavria Nova в синем и желтом цветах – оттенках национального флага. Кроме того, сиденье, руль и торпедо украшает орнамент, напоминающий украинскую вышивку.

В общем интерьер не оригинален и напоминает большинство салонов современных автомобилей малого класса. В частности, в центре торпедо возвышается дисплей, под которым сгруппирован набор физических кнопок.

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На центральной консоли виден рычаг автоматической коробки и джойстик смены режимов движения. Интересно, что автопроизводители постепенно отказываются от рычага КПП в пользу джойстиков или кнопок. Так что это решение выглядит устаревшим.

Оба варианта салона имеют амбиентную подсветку салона в синем или желтом цветах. Рисунки Романа Прядко

Руль двухспицевой, пухлый, имеет кнопки для переключения круиз-контроля и мультимедиа. В центре – логотип Tavria, напоминающий "ниссановский". Сидения имеют модную сегодня просрочку и выглядят достаточно удобными.

Напомним, что данный проект салона "Таврии" – всего лишь фантазия автора, украинского дизайнера Романа Прядко, которая с возможным дизайном любого автомобиля не имеет ничего общего.

Вот так выглядела "Таврия" работы Романа снаружи.