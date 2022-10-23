Это похоже на старую шутку, но так и было: конструкторы всерьез работали над полноприводным "Запорожцем" и даже сделали как минимум один реальный образец. "Авто 24" раскопал кое-что новое об этой машине и даже нашел ее чертеж.

Раньше мы даже не догадывались, какая насыщенная жизнь бурлила в 1960-е вокруг наших "Запорожцев", которые все привыкли считать архаичными, несовершенными и вообще никчемными. Оказывается, разные конструкторские команды и по разным причинам строили на основе ЗАЗов широченную гамму машин разных типов компоновки и силовых агрегатов. И да, был вполне реальный полноприводный ЗАЗ-966.

Каким был внешне полноприводный "Запорожец", достоверно неизвестно. Может быть, именно он на этом фото, сделанном на Дмитровском полигоне.

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При советской системе хозяйствования исследованиями в области автомобилестроения занимались не каждый производитель отдельно, а централизованно – Научно-исследовательский автомоторный институт НАМИ. Это не значит, что каких-то работ не вели в КБ автозаводов, но именно научная мысль была самой сильной в НАМИ. Здесь и построили "Запорожец" 4х4, взяв за основу новейший на тот момент отечественный автомобиль компактного класса ЗАЗ-966.

"Ушастый" 4х4

В 1967 году в группе конструкторов НАМИ, работавших над передним приводом, возникла идея оборудовать передним приводом уже существующие модели. То есть провести таким образом модернизацию, наделив уже выпускающиеся машины новыми ходовыми и эксплуатационными качествами.

Пока один коллектив проектировал и строил переднеприводные "Волгу" ГАЗ-24 и "Запорожец" ЗАЗ-966, другой взялся за проект "Запорожца" со всеми ведущими колесами – НАМИ-0147. На нем, прежде всего, собирались исследовать изменения в поведении уже существующей модели, но с передним приводом вместо заднего. За основу взяли ЗАЗ-966 со стандартным 40-сильным мотором МеМЗ-968.

"Запорожец" второго поколения ЗАЗ-966 в конце 1960-х был "свежей" моделью, поэтому не удивительно, что ученые экспериментировали именно с ним.

Наверное, инженеры НАМИ работали по тому же алгоритму, по которому 17 лет спустя действовали их коллеги из компании Porsche, когда добавляли своей дакаровской модели 953 привод на переднюю ось. Если кто-то не знает – наш "Запорожец" и немецкие спорткары Porsche 911 имеют одинаковую компоновку и схему трансмиссии.

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В НАМИ к коробке передач МеМЗа спереди приладили раздаточную коробку, от нее вперед протянули карданный вал (позаимствовали у "Москвича"). Между передними колесами расположили редуктор переднего моста, с которого двумя полуосями со ШРУСами раздали крутящий момент по передним колесам.

Полноприводный "Запорожец" НАМИ-0147 строили как лабораторию на колесах. Концепция легкового седана с приводом 4х4 в 1960-х еще не была реализована автопроизводителями.

Советским инженерам далось это небольшими усилиями, ведь рулевое управление и переднюю подвеску также позаимствовали у "Москвича", и в ней переделали только поворотные кулаки, чтобы пропустить через них ведущий вал. Переднюю часть кузова немного удлинили, удлинив капот на участке между лобовым стеклом и передней осью.

На фото в профиль можно увидеть, что серийный заднемоторный 966-й имел более короткий передний капот, чем его версия 4х4.

Однако самой интересной была раздаточная коробка: она позволяла включать то задний, то передний привод, а то и обе оси. То есть водитель-испытатель, не выходя из-за руля, одним движением рычага превращал "Запорожца" то в переднеприводный, то в полноприводный, то снова возвращал его к первичному заднему приводу. Это позволяло проверять поведение машины в разных режимах движения.

Это единственное фото полноприводного "Запорожца" НАМИ-0147. За рулем – А.М. Диваков, инженер НАМИ.

Интересно, что конструкция кузова на этой машине позволяла экспериментировать с подвеской передка – менять классическую четырехрычажную на малораспространенный тогда McPherson. С задней подвеской тоже можно “играть”, заменяя ее косые рычаги на полунезависимый De Dion. Таким образом, полноприводный "Запорожец" был некой лабораторией на колесах.

Удлиненный передок имел еще один опытный автомобиль на базе ЗАЗ-966 – переднеприводный НАМИ-0107. Но "вставка" у него была в другом месте.

Почему мир не увидел ЗАЗ 4х4

В огромной стране, где всегда были проблемы с расстояниями и качеством дорог, о полноприводных автомобилях говорили всегда мечтательно, с пиететом: мол, 4х4 – он может все. Между тем, любой серийный "Запорожец" и в своем исконном виде демонстрировал чудеса проходимости. Об этом хорошо знали сельские жители, которые свидетельствовали, что "горбатые" и "ушастые" на равных с "газиками" ходят по раскисшим проселкам - при том, что имеют вдвое меньше ведущих колес и лошадиных сил.

Дело в том, что у ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966/968 были две важные для таких условий особенности. Во-первых, у них были хорошо загружены ведущие колеса, что до последнего предотвращало буксовку. А если колеса не буксуют, значит они не закапываются в мягкую почву, и машина двигается вперед. И во-вторых, все "Запорожцы" имели гладкое днище: передняя подвеска не выступала вниз, имея все свои рычаги вверху, кардана не было, задние тоже рычаги почти не выступали за нижний габарит. То есть даже проваливаясь в колеи по самые пороги, ЗАЗики все равно имели возможность продвигаться вперед, "шлифуя" днищем грунт.

Стандартные "Запорожцы" выделялись среди своих современников высокой проходимостью на слабых грунтах. За это спасибо компоновке и гладкому днищу.

Поэтому наделять гражданскую машину бюджетного уровня полноприводной трансмиссией особого смысла не было: те, кому нужно (то есть владельцы), обходились и имеющимися возможностями "запиков".

И тем не менее, полноприводный "Запорожец" НАМИ-0147, хотя и не стал серийным, выполнил не менее значительную миссию. Он послужил науке – помог конструкторам разобраться с нюансами переднего привода реальной модели. Чтобы его последователи – машины В-класса, в том числе и в XXI веке, были более совершенными.

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