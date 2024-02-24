Луцькі позашляховики ЛуАЗ-969 у різних модифікаціях і донині лишаються поза конкуренцією в легкому класі повнопривідних машин. Саме тому багато хто дає цим всюдиходам друге і навіть третє життя.

Хтось відроджує з небуття легендарну "Волинянку” для себе, хтось на продаж. В мережі є чимало фото капітально відремонтованих, відреставрованих та відтюнінгованих ЛуАЗів, але практично відсутні світлини з цих виробничих процесів.

Цьому є кілька пояснень і чи не основне з них стосується можливого впливу на майбутній цінник: ремонтники та реставратори остерігаються показувати з якого брухту їм інколи доводиться робити "цукерки". Особливо, коли відновлення техніки ведеться на продаж.

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Звісно, буває таке, коли в купі заіржавілого металу вбачається хіба що машина-донор, з якої відбираються для реставрації авто лише окремі деталі чи агрегати. Але здебільшого їх повторний шлях до реставраційної техніки довгий та марудний – клопоту дуже багато.

Про технологію ремонтно-реставраційних робіт в деталях також мало хто викладає фото, не кажучи вже про відео. Щоправда, гарний виняток редакція Авто24 все-таки знайшла.

Український ютубер Назар Войц, доволі цікаво та в деталях веде відеорозповіді про реставраційні роботи з луцькими автомобілями. Прикладів у нього є чимало.

Погодьтеся, у Назара Войца відреставрована "Волинянка" виглядає навіть краще заводського оригіналу. Скриншот: Авто24

Реставратор поетапно розповідає, як ведеться розбирання старих машин-донорів, як ретельно відбираються, відмиваються та відновлюються оригінальні деталі, агрегати, прилади. Там дрібниць не існує.

До речі, в одному з відео він конкретно захоплюється якістю тогочасних болтів та гайок на окремих машинах ЛуАЗ. Майстер реставрації демонструє ці атрибути кріплення й порівнює з сучасними: за добрих три-чотири десятиліття зняті засоби кріплення навіть не покрилися корозією, практично як нові.

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Він такі гайки та болти береже й знову ставить в реставровану техніку, оскільки сучасні аналоги такої якості не мають. Це ж саме стосується й оригінального металу – витримав випробування часом, не зносився, й не втомився.

Подекуди трапляються справжні знахідки, з нульовим терміном використання. Назар Войц з цікавістю розповідає й показує рідкісну знахідку – вдалося викупити оригінальний кузов автомобіля ЛуАЗ 1302. Це своєрідна капсула часу.

Історія до болю знайома: завод кузов виготовив, але до конвеєра його не довів – виробництво зупинилося. Хтось із працівників заводу з відчаю, що зароблених грошей так і не отримає, забрав зарплату "натурою", тобто новеньким кузовом до автомобіля, на якому й "муха не сиділа".

Ось так три десятиліття той корпус пролежав десь у хліві чи на горищі клуні. Звісно, припав пилом, втратив колишній блиск, подекуди десь на швах зварювання покрився корозією, але все-таки новий і в добротному стані.

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Таких кузовів, як розповідає Назар, посилаючись на слова колишнього працівника підприємства, Луцький автозавод взагалі випустив дуже мало – 300 штук. Один з них потрапив до реставратора.

У порівнянні з деякими практично приготовленими на здачу в брухт автомобілями це придбання і правда вважається дуже вигідним. Щоправда, про ціну майстер тактовно промовчав.

Самобутні тюнери, майстри реставрації та ремонту мають багату фантазію, до справи підходять творчо. Їх в Україні десятки, якщо не сотні. Торік ми розповідали про тюнера з Волині, який зі старого ЗІЛ-130 зробили тюнінгову версію.

Наші читачі з цікавістю сприйняли розповідь про 33-річний самоскид. Тюнінговий автомобіль з минулого сторіччя набрав понад 200 000 переглядів – машина у фарбі ультрамаринового металіка, з новим дизельним двигуном, світлодіодними фарами та зручним суперовим салоном і справді виглядає шедеврально.