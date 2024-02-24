Луцкие внедорожники ЛуАЗ-969 в различных модификациях и по сей день остаются вне конкуренции в легком классе полноприводных машин. Именно поэтому многие дают этим вездеходам вторую и даже третью жизнь.

Кто-то возрождает из небытия легендарную "Волынянку" для себя, кто-то на продажу. В сети есть немало фото капитально отремонтированных, отреставрированных и оттюнингованных ЛуАЗов, но практически отсутствуют фотографии из этих производственных процессов.

Этому есть несколько объяснений и едва ли не основное из них касается возможного влияния на будущий ценник: ремонтники и реставраторы остерегаются показывать из какого лома им иногда приходится делать "конфеты". Особенно, когда восстановление техники ведется на продажу.

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Конечно, бывает такое, когда в куче заржавевшего металла видится разве что машина-донор, из которой отбираются для реставрации авто только отдельные детали или агрегаты. Но в основном их повторный путь к реставрационной технике долгий и трудный – хлопот очень много.

О технологии ремонтно-реставрационных работ в деталях также мало кто выкладывает фото, не говоря уже о видео. Правда, хорошее исключение редакция Авто24 все-таки нашла.

Украинский ютубер Назар Войц, довольно интересно и в деталях ведет видеорассказы о реставрационных работах с луцкими автомобилями. Примеров у него есть немало.

Согласитесь, у Назара Войца отреставрированная "Волынянка" выглядит даже лучше заводского оригинала. Скриншот: Авто24

Реставратор поэтапно рассказывает, как ведется разборка старых машин-доноров, как тщательно отбираются, отмываются и восстанавливаются оригинальные детали, агрегаты, приборы. Там мелочей не существует.

Кстати, в одном из видео он конкретно восхищается качеством тогдашних болтов и гаек на отдельных машинах ЛуАЗ. Мастер реставрации демонстрирует эти атрибуты крепления и сравнивает с современными: за добрых три-четыре десятилетия снятые средства крепления даже не покрылись коррозией, практически как новые.

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Он такие гайки и болты бережет и снова ставит в реставрированную технику, поскольку современные аналоги такого качества не имеют. Это же самое касается и оригинального металла – выдержал испытание временем, не износился, и не устал.

Кое-где встречаются настоящие находки, с нулевым сроком использования. Назар Войц с интересом рассказывает и показывает редкую находку – удалось выкупить оригинальный кузов автомобиля ЛуАЗ 1302. Это своеобразная капсула времени.

История до боли знакомая: завод кузов изготовил, но до конвейера его не довел – производство остановилось. Кто-то из работников завода с отчаяния, что заработанных денег так и не получит, забрал зарплату "натурой", то есть новеньким кузовом к автомобилю, на котором и "муха не сидела".

Вот так три десятилетия тот корпус пролежал где-то в сарае или на чердаке сарая. Конечно, припал пылью, потерял былой блеск, кое-где на швах сварки покрылся коррозией, но все-таки новый и в добротном состоянии.

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Таких кузовов, как рассказывает Назар, ссылаясь на слова бывшего работника предприятия, Луцкий автозавод вообще выпустил очень мало – 300 штук. Один из них попал к реставратору.

По сравнению с некоторыми практически приготовленными на сдачу в лом автомобилями это приобретение и правда считается очень выгодным. Правда, о цене мастер тактично умолчал.

Самобытные тюнеры, мастера реставрации и ремонта имеют богатую фантазию, к делу подходят творчески. Их в Украине десятки, если не сотни. В прошлом году мы рассказывали о тюнере с Волыни, который из старого ЗИЛ-130 сделали тюнинговую версию.

Наши читатели с интересом восприняли рассказ о 33-летнем самосвале. Тюнинговый автомобиль из прошлого столетия набрал более 200 000 просмотров – машина в краске ультрамаринового металлика, с новым дизельным двигателем, светодиодными фарами и удобным суперовым салоном и действительно выглядит шедеврально.