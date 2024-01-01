Как могли бы выглядеть ЛуАЗ и КрАЗ в 2025 году: фото

Дизайнера часто фантазируют на тему возможных вариантов автомобилей, которые уже давно не выпускают. Одним из таких мечтателей является украинский дизайнер Роман Прядко, который регулярно рисует современные версии “Таврии”, “Славуты” и даже собственный концепт-кар Leleka.

Очередными рисунками на тему отечественного авто стали рендеры ЛуАЗа под названием Mandry 2025 и КрАЗа – Furia.

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Дизайн автомобиля выдержан в ретро-стиле с элементами современных моделей внедорожников. В частности, в нем угадываются черты Toyota FJ Cruiser, Land Rover Defender и современного Hyundai Santa Fe.

LUAZ MANDRY 2025. Фото Романа Прядко

Старый ЛуАЗ в этом рисунке мало что напоминает. Разве что размеры: видно, что это компактный внедорожник.

С первого взгляда видно, что нарисованная Романом машина предназначена для путешествий по бездорожью. Для этого у нее есть высокий клиренс, большие колеса с внедорожными шинами, защита фар, рейлинги для багажника на крыше и запасное колесо на дверях багажного отделения. Также на одном из двух рисунков есть небольшая лесенка для доступа на крышу внедорожника.

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КрАЗ Furia от Романа Прядка еще меньше похожа на прежнюю продукцию Кременчугского автозавода. На его рисунке – фан-кар, предназначен для спортивных ралли-рейдов. У него лифтована подвеска, внедорожные колеса и кузов, не типичный для такого класса авто – двухдверный седан. Хотя на одном рисунке видно небольшой грузовой кузов – то есть это авто также сделано и как пикап.

Кстати, КрАЗ однажды выступал в ралли-рейде, одна или несколько таких машин были построены для этих задач.

KRAZ FURIA – pick-up & coupe version 2025. Фото Романа Прядко

Как и другие рисунки Романа, эти не имеют никакого отношения к заводам-производителям и являются лишь личным видением дизайна автомобилей с украинским брендом.

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