Как могли бы выглядеть ЛуАЗ и КрАЗ в 2025 году: фото

ЛУАЗ МАНДРИ 2025
Дизайнера часто фантазируют на тему возможных вариантов автомобилей, которые уже давно не выпускают. Одним из таких мечтателей является украинский дизайнер Роман Прядко, который регулярно рисует современные версии “Таврии”, “Славуты” и даже собственный концепт-кар Leleka.
Очередными рисунками на тему отечественного авто стали рендеры ЛуАЗа под названием Mandry 2025 и КрАЗа – Furia.
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Дизайн автомобиля выдержан в ретро-стиле с элементами современных моделей внедорожников. В частности, в нем угадываются черты Toyota FJ Cruiser, Land Rover Defender и современного Hyundai Santa Fe.
LUAZ MANDRY 2025. Фото Романа Прядко
Старый ЛуАЗ в этом рисунке мало что напоминает. Разве что размеры: видно, что это компактный внедорожник.
С первого взгляда видно, что нарисованная Романом машина предназначена для путешествий по бездорожью. Для этого у нее есть высокий клиренс, большие колеса с внедорожными шинами, защита фар, рейлинги для багажника на крыше и запасное колесо на дверях багажного отделения. Также на одном из двух рисунков есть небольшая лесенка для доступа на крышу внедорожника.
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КрАЗ Furia от Романа Прядка еще меньше похожа на прежнюю продукцию Кременчугского автозавода. На его рисунке – фан-кар, предназначен для спортивных ралли-рейдов. У него лифтована подвеска, внедорожные колеса и кузов, не типичный для такого класса авто – двухдверный седан. Хотя на одном рисунке видно небольшой грузовой кузов – то есть это авто также сделано и как пикап.
Кстати, КрАЗ однажды выступал в ралли-рейде, одна или несколько таких машин были построены для этих задач.
KRAZ FURIA – pick-up & coupe version 2025. Фото Романа Прядко
Как и другие рисунки Романа, эти не имеют никакого отношения к заводам-производителям и являются лишь личным видением дизайна автомобилей с украинским брендом.