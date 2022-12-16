Анонсированные под украинским брендом электрокары можно купить на сайте Alibaba.

15 декабря в сети было анонсировано появление электромобиля "ЛУАЗ", который якобы должен был производиться в Украине. Это два коммерческих пикапа с пластиковым кузовом и разным исполнением кабины – на два или четыре места.

Также в тему белорусы тоже выдавали китайские автомобили за собственное производство.

Впрочем, уже на следующий день эксперты обнаружили прототип этого автомобиля на сайте Alibaba, и они оказались похожими как две капли воды. Конечно, у украинского ЛУАЗа изменен передок, где выгравировано название LUAZ. Также прямоугольные фары изменены на круглые. Однако больше отличий от китайского EEC L7e найти не удалось.

Модель EEC L7e производит завод Shandong Yunlong Eco Technologies Co, специализирующийся на производстве дешевых пластиковых электрокаров с 2018 года. В ассортименте этого производителя – шесть основных моделей, среди которых две трехколесные, две городские и две – грузовые пикапы.

Модель EEC L7e, которую в Украине выдают за "ЛУАЗ", можно приобрести за $5900, а если покупать больше 21 единиц – дадут скидку в $200. Да еще 500 долларов купон на следующую покупку. Мощности производства позволяют произвести до тысячи таких машинок в месяц.

Китайский производитель обещает 120 км пробега на одном заряде, 8-10 часов медленной зарядки и годовую гарантию на батарею. Размеры машинки – 3570х1370х1550 мм, подушек безопасности не предусмотрено. Максимальная скорость – 50 км в час.