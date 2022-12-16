Анонсовані під українським брендом електрокари можна купити на сайті Alibaba.

15 грудня в мережі було анонсовано появу електромобіля “ЛУАЗ”, який ніби-то мав вироблятись в Україні. Це два комерційних пікапи з пластиковим кузовом та різним виконанням кабіни – на два чи чотири місця.

Також у тему білоруси теж видавали китайські авто за власне виробництво

Втім, вже наступного дня експерти знайшли прототип цього авто на сайті Alibaba, і вони виявились схожими як дві краплі води. Звичайно, в “українського ЛУАЗа” змінено передок, де вигравірувана назва LUAZ. Також прямокутні фари змінено на круглі. Однак більше відмінностей від китайського EEC L7e знайти не вдалось.

Модель EEC L7e виробляє завод Shandong Yunlong Eco Technologies Co, який спеціалізується на виробництві дешевих пластикових електрокарів з 2018 року. В асортименті цього виробника – шість основних моделей, серед яких дві триколісних, дві міських та дві – вантажні пікапи.

Модель EEC L7e, яку в Україні видають за “ЛУАЗ”, можна придбати за $5900, а якщо купувати більше 21 одиниць – то дадуть знижку у $200. Та ще й 500 доларів купон на наступну покупку. Потужності виробництва дозволяють зробити до тисячі таких машинок на місяць.

Китайський виробник обіцяє 120 км пробігу на одному заряді, 8-10 годин повільної зарядки та однорічну гарантію на батарею. Розміри машинки – 3570х1370х1550 мм, подушок безпеки не передбачено. Максимальна швидкість – 50 км на годину.